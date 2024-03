Truffano due coppie di anziani, finiscono sotto processo

Si presentavano a case di persone anziane spacciandosi prima per i nipoti, quindi per carabinieri o direttori postali, e poi li derubavano di denaro e gioielli. Non sono sfuggiti però agli investigatori dell’Arma che li avevano identificati e avevano recuperato parte della refurtiva. Per questo motivo due 22enni napoletani sono stati rinviati a giudizio. Entrambi dovranno comparire davanti al giudice del tribunale di Fermo per rispondere in concorso di ricettazione. L’operazione dei militari dell’Arma era scattata nell’aprile scorso ed era rientrata in un piano di controllo straordinario di tutto il territorio, mirato a salvaguardare le fasce più deboli esposte ad episodi di illegalità, tra questi certamente gli anziani. I controlli, intensificati per il contrasto alla microcriminalità avevano subito portato significati risultati operativi, consentendo ai militari di Fermo e Porto San Giorgio di denunciare in concorso per ricettazione due 20enni napoletani, in seguito a truffe subite da due coppie di anziani del posto. Questa in sintesi la dinamica: in entrambi i casi gli anziani erano stati preventivamente contattati telefonicamente da soggetti che si erano spacciati come propri nipoti, i quali avrebbero riferito di dover risolvere urgenti questioni giudiziarie e pertanto necessitavano di denaro che chiedevano di preparare, nell’attesa di consegnarlo alle asserite autorità che si sarebbero poi presentate a ritirarlo. In uno dei due casi, per rendere ancora più credibile la circostanza, era stato richiesto di recarsi presso l’ufficio postale a ritirare delle raccomandate riferite a tali vicende giudiziarie. Poco dopo i malviventi si erano introdotti negli appartamenti degli anziani e, presentatisi in un primo caso come sottufficiali dei carabinieri, ribadendo asserite vicende giudiziarie in carico di un nipote dei malcapitati, e nel secondo caso come direttore dell’ufficio postale, si erano fatti consegnare un totale di 3.800 euro e vari monili in oro. Segnalata dai carabinieri di Fermo alla polizia stradale l’auto dei ladri che, ad Avezzano, ha fermato i due napoletani, trovati in possesso di tutta la refurtiva, poi recuperata e restituita.