Truffata da finto carabiniere Soldi per il genero nei guai

di Fabio Castori

Facendole credere di essere un carabinere e che il genero fosse nei guai, si è fatto consegnare denaro, gioelli e il bancomat, con tanto di pin. Ancora una truffa simile a tante altre commesse in queste ultime settimane nel Fermano. Questa volta è toccato a una 70enne di Montegranaro, che si è subito rivolta ai carabinieri del posto. I militari dell’Arma, dopo una certosina indagine, hanno rintracciato e incastrato la complice e recuperato l’ingente refurtiva. Nei guai è finita una napoletana di 45 anni, mentre sono ancora le ricerche dell’altro malvivente. La vittima mentre si trovava nella propria abitazione, è stata avvicinata da un individuo che si è qualificato come appartenente alle forze dell’ordine. L’uomo ha segnalato la necessità di risolvere alcune vicende giudiziarie che coinvolgevano il genero, a causa di un debito di 8.900 euro relativo a una sanzione pecuniaria non pagata. Intimidita dalle possibili conseguenze per il suo familiare, la 70enne ha consegnato al truffatore oggetti preziosi immediatamente disponibili, nonché la tessera bancomat e il relativo pin di accesso. Con tali informazioni, l’uomo ha successivamente prelevato 1.250 euro presso un istituto bancario a Monte San Giusto. I militari dell’Arma di Montegranaro, supportati dai colleghi di Fermo, hanno intrapreso approfondite indagini, supportate dalla minuziosa analisi dei filmati dei sistemi di videosorveglianza. Ciò ha permesso di individuare l’auto Smart utilizzata dal truffatore per fuggire da Montegranaro.

Grazie all’attivazione tempestiva promossa dai carabinieri, gli agenti della polizia stradale di Frosinone sono riusciti, nelle ore successive, ad intercettare e bloccare l’auto in questione ad Anagni. All’interno del veicolo è stata identificata la 45enne napoletana, con precedenti penali. Durante la perquisizione personale e veicolare, sono stati recuperati tutti i gioielli e la somma di denaro contante trafugati. A seguito degli accertamenti, la sospettata è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Fermo per truffa aggravata. Gli oggetti e il denaro recuperati sono stati sottoposti a sequestro penale da parte della polizia stradale di Frosinone, in attesa della restituzione al proprietario e per approfondimenti investigativi da parte degli investigatori dell’Arma. L’auto non è stata sottoposta a sequestro in quanto di proprietà di una società di noleggio estranea ai fatti. Le indagini sono ancora in corso per fare piena luce sui dettagli dell’evento e individuare eventuali complici o connessioni con altri casi analoghi.