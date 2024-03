Truffato di 100 euro per una playstation

La polizia ha individuato il responsabile di una truffa commessa in rete. In particolare, circa un mese fa, un giovane si era recato presso l’ufficio querele della questura per denunciare di essere stato truffato in quanto, sulla piattaforma "Market Place" di Facebook aveva concordato l’acquisto di una "Play Station 4" posta in vendita con un annuncio. Così aveva effettuato una ricarica di 100 euro su una PostePay al titolare del videogioco pubblicizzato, senza però mai riceverlo. La ricarica era stata effettuata dalla vittima in favore di una carta che, da accertamenti, è risultata intestata ad 30enne residente a Forlì. Mediante la collaborazione di personale della squadra mobile della questura di Forlì-Cesena, il giovane è stato rintracciato, accertando che egli era anche l’effettivo titolare del profilo Facebook utilizzato per la vendita della Playstation 4. Pertanto è stato denunciato per il reato di truffa aggravata