Truffatori senza cuore. Maxi raggiro a una vedova: le spillano 14mila euro

Ancora truffe agli anziani sul territorio, i carabinieri di Montegiorgio denunciano quattro persone. Nei giorni scorsi i militari della Stazione carabinieri di Montegiorgio hanno concluso con successo un’articolata attività d’indagine denunciando alla Procura della Repubblica di Fermo, per truffa aggravata in concorso, due uomini di 46 e 20 anni originari della Campania, a seguito della denuncia presentata da una pensionata di 92 anni.

Stando alla ricostruzione dei fatti, l’anziana vedova era stata contattata telefonicamente al telefono di casa da un sedicente maresciallo dei carabinieri che le aveva chiesto di consegnare 7.000 euro, per evitare il carcere al figlio coinvolto in un incidente stradale. L’anziana aveva effettivamente consegnato il denaro per ben due volte, per un totale di 14.000 euro. Grazie ad una meticolosa attività di analisi dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati del comune di Montegiorgio, i carabinieri sono riusciti a risalire all’identità dei due pregiudicati. Sempre a Montegiorgio, i militari del Nucleo operativo e radiomobile, hanno concluso un’analoga attività investigativa che ha portato alla denuncia in stato di libertà per tentata truffa un 19enne anche lui originario della Campania. Le indagini hanno rilevato tre tentativi di truffa a carico del giovane, ai danni di altrettante anziane residenti in zona. Anche in questo caso spacciandosi per un maresciallo dei carabinieri, chiedendo denaro o gioielli per evitare conseguenze penali ad un familiare coinvolto in un incidente. Le vittime: una donna 87 enne di Montegiorgio, una 94enne di Falerone e una 88enne di Amandola, intuendo qualcosa di anomalo hanno interrotto le telefonate prima di cadere in trappola.

Ultimo episodio ancora a Montegiorgio, dove un’anziana di 89 anni, era stata raggiunta dalla telefonata di un finto avvocato, che raccontava di un grave incidente stradale e aveva tentato di estorcere 3.000 euro alla signora. La donna preoccupata era caduta nel tranello consegnando 500 euro, i carabinieri sono riusciti ad identificare un 21enne di origini campane anche questo denunciato in stato di libertà.

a.c.