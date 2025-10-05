Truffe e raggiri, tre denunciati

Tre cittadini sono stati denunciati per i reati di truffa, raggiri e furto di carte di credito. A Sant’Elpidio a Mare, è stato denunciato un 37enne, per truffa e sostituzione di persona. L’indagine era stata avviata a seguito di una segnalazione ed ha permesso di risalire all’intestatario di un conto corrente su cui era confluito denaro (alcune centinaia di euro) sottratto alla vittima. L’analisi della documentazione bancaria ha portato all’identificazione del responsabile. A Montottone, i carabinieri hanno denunciato uno straniero di 33 anni, per il reato di truffa. L’uomo, con il pretesto di rilasciare una certificazione linguistica, si era fatto accreditare 200 euro su una carta Postepay a lui riconducibile, da un altro cittadino straniero residente in provincia, per poi rendersi irreperibile. L’attività investigativa ha consentito di ricostruire l’intera vicenda e assicurare alla giustizia il truffatore. I militari della stazione di Petritoli hanno denunciato un italiano di 52 anni, per ricettazione e indebito utilizzo di carte di pagamento. L’indagato è stato identificato (grazie ai filmati delle telecamere di sorveglianza) come autore di tre transazioni per l’ammontare totale di circa 300 euro effettuate in una sala slot di Fermo, con una carta rubata dall’autovettura di un petritolese