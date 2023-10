Truffe online per vendere merci: due denunciati

Denunciato in stato di libertà dai carabinieri della Stazione di Servigliano un giovane uomo di 29 anni originario di Campobasso autore di una truffa nei confronti di un residente di Santa Vittoria in Matenano. I fatti risalgono allo scorso mese di maggio, l’uomo di Santa Vittoria attraverso un sito di vendite online aveva mostra interesse all’acquisto di tre taglia erba di marca John Deere. Il giovane truffatore è riuscito con abilità a farsi versare dalla vittima una somma complessiva di 1.600 euro attraverso tre bonifici bancari su una carta ‘Postepay Evolution’, intestata al giovane, ma una volta completate le transazioni si era reso irreperibile. L’Autorità Giudiziaria è stata informata dalla Stazione di Servigliano, che dopo le indagini è stato possibile risalire all’identità del truffatore, giovane originario di un’altra regione.

Sempre a Servigliano è stato registrato un secondo caso, questa volta l’autore del raggiro è stato un foggiano di 44 anni, anche lui denunciato. Lo scorso mese di aprile, il 44enne è riuscito dopo averlo ingannato a farsi accreditare tramite bonifico bancario la somma di 500 euro per la vendita online di un rullo per bici, anche in questo caso al termine della transazione il truffatore si è reso irreperibile.

Il Comando provinciale dei carabinieri di Fermo, sempre in prima linea nella lotta contro ogni forma di illegalità, invita i cittadini alla massima cautela, così come a segnalare eventuali situazioni al 112. Alcuni consigli: attenzione alle compravendite che appaio troppo vantaggiose, sia telefoniche che di persona. Spesso si tratta di truffe o di merce rubata.

a. c.