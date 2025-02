Truffe telefoniche in Valtenna: le più utilizzate

Purtroppo l’entroterra continua a essere nel mirino di malfattori che stanno lavorando energicamente per mettere a segno nuove truffe, ancora una volta le vittime preferite sono persone fragili e anziani. Proprio per cercare di frenare questo fenomeno i comuni di Falerone, Montappone, Monte Vidon Corrado e Montegiorgio hanno distribuito nei locali pubblici i vademecum dei Carabinieri per fornire indicazioni utili alla popolazione. Poche settimane fa avevamo raccontato delle telefonate di falsi operatori della pubblica sicurezza che contattavano al cellulare persone anziane annunciando un grave incidente stradale o complicazione penali in cui erano rimasti coinvolti parenti. Un meccanismo ben preparato per mettere in agitazione il malcapitato di turno, il tutto al fine di estorcere denaro e oggetti preziosi. In molti sono usciti a schivare questa pericolosa messa in scena, ma purtroppo una donna di 88 anni della media Valtenna è stata truffata e i malfattori le hanno portato via 3.000 euro. Sembra però che nelle ultime settimane sia cambiato il sistema. Una delle telefonate più segnalate è quella di un messaggio audio registrato di una potenziale ditta interessata all’assunzione di un dipendente, senza specificare alcuna mansione. Il candidato viene invitato a confermare il proprio interesse al fine di essere richiamato da un dirigente. Purtroppo si tratta di una truffa che punta a fare perno magari su persone che stanno attraversando un momento di difficoltà, tentate a sborsare del denaro in prospettiva di un lavoro. Altra segnalazione è quella del finto introito mensile. Qui un audio registrato spiega che un noto istituto bancario, che sta attraversando un periodo positivo, ha attivato un sistema che produce un comodo contributo mensile partendo da una versamento base di 200 - 250 euro; anche in questo caso purtroppo si tratta di una truffa. Le forze dell’ordine invitano i cittadini a valutare con attenzione proposte che appaio subito troppo vantaggiose, oltre a segnalare situazioni e persone sospette. Alessio Carassai