Tubatura rotta, la pista resta chiusa

Non è passato inosservato ai cittadini più attenti, l’increscioso episodio avvenuto ieri, sulla pista di pattinaggio, in Piazza Garibaldi. Tutto sarebbe riconducibile a una tubatura danneggiata, dalla quale gocciola acqua che impedisce la creazione dello strato di ghiaccio. Un guasto che pare sia riconducibile ai giorni scorsi quando, a causa del vento forte, la staccionata di recinzione sull’impianto non ancora attivato era crollata sull’area della pista. In seguito a un sopralluogo e una volta individuato il problema, si è reso necessario da parte dei tecnici rompere il ghiaccio per potersi creare un varco sulla pista e consentire loro di intervenire sulla tubatura rovinata, per ripristinare le normali condizioni di congelamento dell’acqua e, di conseguenza, la formazione dello strato di ghiaccio rendendo la pista nuovamente praticabile in piena sicurezza. I lavori venivano effettuati ieri per cui la pista dovrebbe essere riaperta al pubblico e tornare pienamente funzionante già nella giornata odierna. Nel frattempo, tuttavia, sui social si sono rincorse battute più o meno sarcastiche sull’accaduto, corredate dalle immagini del ghiaccio rotto e dei tecnici che effettuano i controlli del caso.