Tulli a favore del comando sulla costa

La creazione di una compagnia carabinieri a Porto Sant’Elpidio è auspicabile e mi trova pienamente d’accordo. Da anni ci siamo battuti, io in primis, per sostenere un maggior ed efficace controllo della costa, chiedendo un posto di polizia permanente a Tre Archi. Oggi questa maggiore efficienza di controllo del territorio costiero la possiamo ottenere. E’ un’analisi fatta dalle stesse forze di polizia, del resto la quasi totalità dei reati della provincia si presentano sulla fascia costiera dove risiede la maggior parte dei cittadini e dove la popolazione incrementa in estate. Bene ha fatto l’amministrazione comunale di Fermo a sostenere la proposta in sede prefettizia e mi auguro che si adoperi per trovare un punto di incontro con i comuni contrari.

Gianluca Tulli,

consigliere comunale Lega