Tumore al seno, dibattiti e visite grazie alla Lilt

Si tinge di rosa il mese di ottobre, per parlare di prevenzione del tumore al seno, per diffondere la cultura di gesti che sono già cura, futuro, speranza. La Lilt di Fermo ci lavora da sempre, per questa edizione l’associazione, presieduta da Renato Bisonni delle istituzioni. Federico Costantini vicepresidente Lilt, parla di un contenitore di bontà che riempirà tutto e coprirà "le carenze della sanità pubblica che non è in grado di garantire le attività di prevenzione e ha lista d’attesa impossibili. Noi dal 2022 ad oggi abbiamo erogato 1092 prestazioni, visite senologiche, dermatologiche, urologiche, tiroidee, del tutto gratuite e impossibili da effettuare a livello pubblico". La rassegna di appuntamenti si apre a Lapedona, il 6 ottobre alle ore 21,15, con un incontro con gli oncologi Acito e Bisonni proprio sulla prevenzione come prima forma di cura, all’auditorium Ss Nicolò e Martino. Il 7 ottobre si effettueranno visite senologiche gratuite, dalle 9 alle 12, all’ambulatorio dei medici di base in via Mazzoni. L’appuntamento di Porto Sant’Elpidio è al teatro delle Api, il 14 ottobre, con la storia di Laura Marziali, raccontata in ‘C’è tempo tour’, l’esperienza oncologia di una giovane artista. A seguire un incontro con esperti per parlare di prevenzione e corretti stili di vita moderato da Ava Ghasemi. Ingresso gratuito, per le prenotazioni 351 7150180. A Servigliano si va il 20 ottobre, in serata l’incontro informativo con i medici Acito e Del Prete all’aula multimediale dell’ex stazione, il 21 ottobre le visite saranno all’ambulatorio medico al loggiato di piazza Roma. A Fermo il 27 ottobre alle 21,15 ci si incontra alla sala consiliare della Provincia, per parlare della donna al centro delle cure. Le visite gratuite il 28 ottobre alla farmacia comunale. Info 347 4181676. Angelica Malvatani