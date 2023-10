Tumore al seno, incontro con la Lilt

A conclusione di ottobre mese rosa organizzato a livello nazionale dalla Lilt (Lega Nazionale Lotta contro i tumori) per sensibilizzare sulla prevenzione del tumore al seno, questa sera alle ore 21.15 nella Sala Consiliare della Provincia avrà luogo un incontro a cui parteciperanno Edy Virgilio, nutrizionista, Rachele Zeppilli, fisioterapista e Barbara Esperide, psicologa. Sarà un dialogo tra professionisti e pubblico sul tema della donna al centro del percorso di cura e delle attività sportive come attività riabilitative. Questo momento arriva al termine di un mese, che ha visto protagoniste le comunità di Fermo, Servigliano, Lapedona e Porto S. Elpidio con visite senologiche gratuite da parte dell’oncologo Luigi Acito ed incontri con medici specialisti proprio per sottolineare l’importanza della prevenzione.