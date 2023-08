Tunisino ferito scappa dall’ospedale

Arriva al Pronto soccorso di Fermo abbandonato all’ingresso da un amico, svestito, con ecchimosi sul corpo e un taglio al viso. Viene curato e scappa. Ripreso dai carabinieri viene riportato al pronto soccorso ma questa volta con una frattura alla caviglia. Poi scappa di nuovo facendo perdere le sue tracce. Questa l’odissea che ha visto protagonista un giovane tunisino che ha animato il pronto soccorso, nella notte tra lunedì e ieri. Il ragazzo è stato accompagnato in macchina all’ingresso del pronto soccorso, da un amico dileguatosi nel nulla. Preso in cura dai sanitari che lo hanno medicato, il giovane ha raccontato di provenire dal pronto soccorso di Civitanova Marche, dove non sarebbe stato preso in cura dai sanitari e pertanto accompagnato a Fermo dall’amico. Dopo aver ricevuto le cure, però, il ragazzo è scappato. Inseguito e ripreso dai carabinieri, il fuggitivo è stato riportato al pronto soccorso di Fermo, dove è giunto con una frattura alla caviglia, procuratasi probabilmente durante la fuga. Ma non finisce qui, perché l’irrequieto tunisino è scappato di nuovo. Sul caso indagano i carabinieri che hanno già acquisito le immagini della videosorveglianza. Non è escluso che il caso in questione sia collegato alla rissa tra nordafricani, scoppiata a Montecosaro nel maceratese, la stessa sera. Sono tanti i punti da chiarire dell’intricata vicenda su cui indagano i carabinieri. Tra questi: l’identità della persona che ha abbandonato il tunisino al pronto soccorso di Fermo, l’origine delle ferite e delle ecchimosi riportate dal giovane e soprattutto il possibile collegamento del fatto Fermano alla rissa di Montecosaro.