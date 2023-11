Turismo all’insegna di Slow Food

Oggi sarà una domenica all’insegna del turismo Slow. L’iniziativa promossa da Slow Food del Fermano in collaborazione con Marca Fermana e Comune, si terrà a partire dalle 9,30 e proseguirà fino al pomeriggio. Il ritrovo è fissato alle 9,45 in via Farfense, davanti la chiesa Collegiata di Santa Vittoria per una visita guidata della chiesa della Resurrezione, agli affreschi di Fra Marino Angeli della cappella degli Innocenti risalenti al XV secolo. La visita proseguirà all’allevamento e laboratorio ‘Fonte del latte’ con la guida del medico veterinario Marco Antolini, alla Torre di Odorisio del 1300 e Teatro comunale del Leone per concludere il tour alle 13 all’hotel - ristorante Farfense, per il pranzo degustazione preparato dalle sapienti mani di Daniela Funari con l’aiuto dei figli Francesca e Federico che rendono l’atmosfera di questo locale accogliente e familiare. Per informazioni rivolgersi al 329-2615865.