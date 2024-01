Turismo, ambiente ed economia: "Così stiamo progettando il futuro"

Occuparsi di urbanistica vuol dire lavorare dietro le quinte, abbracciare con lo sguardo il territorio tutto, significa disegnare la Fermo che verrà. Di questo si è occupata Maria Antonietta Di Felice, alla guida del settore urbanistica in un anno, il 2023, molto intenso.

Da dove si parte per pianificare il territorio?

"L’andamento della popolazione residente, del contesto socio-demografico, economico e infrastrutturale sono i principi ispiratori del lavoro che stiamo svolgendo. Il 2023 è stato un anno molto intenso che ha visto l’approvazione definitiva della variante urbanistica della zona Campiglione-Molini interessata dalla costruzione del nuovo ospedale provinciale".

Quali i segnali principali per la progettazione della nuova Campiglione?

"Abbiamo ridisegnato una parte importante del territorio fermano e dell’intera valle del Tenna all’insegna dello sviluppo e di una crescita armonica, semplificando le modalità attuative per le nuove costruzioni, incentivando la riqualificazione dell’esistente e soprattutto introducendo una nuova viabilità sostenuta dalla Regione con investimento di ben 54 milioni di euro. Molini Girola è stata interessata anche dalla variante urbanistica dell’area ex Conceria che renderà possibile realizzare 18 milioni di opere a servizio della collettività recuperando un’area significativa per Fermo".

Da Campiglione alla costa, cosa deve aspettarsi la periferia della città che guarda verso il mare?

"L’approvazione del piano attuativo in variante dell’APR 40 di Lido di Fermo, situata tra la ferrovia e via Rossetti, prevede la riqualificazione dell’intera area e soprattutto la cessione al Comune di una importante parte di terreno destinata a verde pubblico e parcheggi, con anche una piastra polivalente ed un’area fitness, da realizzarsi completamente a carico del privato. Parcheggi che andranno a soddisfare la domanda crescente del periodo estivo. Riguarda la costa anche l’approvazione della variante parziale del piano particolareggiato di spiaggia che abbiamo voluto per garantire la salvaguardia naturalistica della spiaggia attraverso la tutela, la riqualificazione e l’ampliamento della zona riservata alla nidificazione del fratino e al contempo per consentire lo sviluppo delle potenzialità turistiche della costa attraverso il miglioramento dei servizi nell’arenile e la promozio ne del pescato locale".

Negli uffici dell’urbanistica si registra anche l’andamento del settore edilizio, quale il bilancio dell’anno appena chiuso?

"Il settore Edilizia Privata è stato caratterizzato dall’impennata delle richieste di permessi di costruire legati al "Piano casa" scaduto il 31 dicembre scorso, proprio mentre si stava esaurendo l’effetto dei bonus edilizi che avevano distinto gli anni precedenti, ben 898 complessivamente le pratiche concluse nel 2023 con un incasso di circa 1 milione e 300 mila euro di oneri".

Guardando al futuro, quali le nuove sfide?

"Intanto lo sviluppo turistico. Negli ultimi anni assistiamo ad un nuovo modo di fare turismo più rispettoso dell’ambiente e delle culture locali. Crediamo quindi di dover lavorare per favorire una nuova ricettività, incentivando forme più innovative, come gli agricamping e i glamping. Ciò si può ottenere attraverso una conversione di aree con destinazione residenziale o riqualificando aree agricole non più produttive. A tal proposito abbiamo già pubblicato un bando per recepire le manifestazioni di interesse; la partecipazione è stata ampia. Urgente anche un nuovo piano particolareggiato per Marina Palmense che pure cresce e si unisce a Porto San Giorgio col ponte che sta per aprire".

Angelica Malvatani