Turismo aperto a tutti . Operatori si ’diplomano’ nella lingua dei segni

Si studia col sorriso, si impara col cuore e con entusiasmo. È una conferma il corso di lingua dei segni che si è concluso ancora una volta. Sono circa 20 gli operatori del territorio che hanno scelto di aprire le porte all’accessibilità, si tratta della terza edizione del Corso di sensibilizzazione alla Lingua dei Segni italiana che è giunta alla conclusione e nell’Aula Magna dell’istituto superiore per Mediatori Linguistici San Domenico di Fermo, si è tenuta la cerimonia di consegna degli attestati di merito.

Il corso gratuito rappresenta un’azione del progetto "Fermo Deaf Friendly City", ideato dall’ente no-profit Ossmed, ed è riservato agli operatori che hanno rapporti diretti o indiretti con la potenziale utenza turistica sorda e, in generale, a tutta la comunità locale quale agente dell’accoglienza. Quest’anno il progetto ha raggiunto ben 10 comuni, coinvolgendo realtà di diversi settori che operano in tutta la regione, per un turismo di qualità che sia davvero aperto a tutti.

"L’attenziona sociale all’accessibilità e all’inclusione è davvero tanta e sempre più contagiosa, ha detto Carlo Nofri, presidente di Ossmed, abbiamo coinvolto ancora più settori estendendo il programma ad operatori di ben dieci comuni della provincia di Fermo, ma questo è solo il primo passo di un progetto che desidera espandersi su scala regionale esportando le sue buone pratiche".

La docente Elisabetta Patanowska ha spiegato che i corsisti sono stati molto bravi e hanno dimostrato un crescente entusiasmo: "Non sono pochi quelli che vogliono proseguire lo studio della Lingua dei Segni, un linguaggio vero e proprio che si sta diffondendo sempre di più". Una notevole soddisfazione anche per la docente che ha voluto consegnare di persona la pergamena ai corsisti durante la cerimonia.

Questi, in ordine alfabetico, i "diplomati" della terza edizione del corso: Francesca Aimone, Halima Ajrhourh, Sandra Cifani, Michela Di Rosa, Eleonora Eusebi, Emanuela Pia Rita Fraschini, Patrizia Giantomassi, Cheti Gregonelli, Marzia Malaigia, Sandra Mattetti, Vanessa Moschettoni, Anastasia Nicu, Federico Palloni, Irene Pompei, Mariella Procaccini, Annamaria Romagnoli, Manuela Svampa, Christian Valori.

Il progetto "Fermo Deaf Friendly City" proseguirà anche oltre la scadenza del periodo finanziato dalle istituzioni ed è già in preparazione un nuovo corso di livello più avanzato che partirà all’inizio del 2025. Intanto sono state lanciate, nell’ambito del progetto, due nuove applicazioni per smartphone e tablet: il "Deaf Friendly Communicator" per le strutture ricettive che ha lo scopo di facilitare la comunicazione tra reception e camere a misura di turista sordo, e l’app "Deaf Friendly Tourist Guide", una vera e propria guida turistica che fa conoscere le attrazioni del territorio in Lis ma anche in altre lingue dei segni straniere.