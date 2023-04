Turismo, c’è il boom di appartamenti

Il week end pasquale è un po’ il banco di prova per sondare l’appeal della città da parte dei vacanzieri e, stando alle prenotazioni arrivate e a quelle last minute, le strutture per accoglienza extra alberghiera hanno motivo di sorridere tanto sono positivi i primi assaggi di bella stagione. Lo conferma anche l’associazione B&B del fermano che ha il grosso dei suoi associati a Porto Sant’Elpidio e che è già in grado di anticipare che sono molto gettonati i mesi estivi, con un agosto in cui si parla di sold out. Ma, tra le pieghe di tutto questo ottimismo, non passa inosservato un fenomeno nato nell’immediato post Covid e che, quest’anno, sta letteralmente esplodendo: l’offerta esorbitante di appartamenti ammobiliati per uso turistico (Aaut) che, in città, sta raggiungendo livelli tali da rendere quasi impossibile riuscire a trovare appartamenti da locare per lunghi periodi (intesi in anni o anche diversi mesi). Numerose le richieste di famiglie o anche singole persone, che cercano alloggi da locare in città, per viverci in maniera stabile e che hanno enormi difficoltà a trovarli. Basta fare un giro su siti dedicati o sulle pagine social create a mo’ di ‘sportello informazioni’ per offerte di affitti estivi, per rendersi conto non solo della grande quantità delle offerte, ma anche del fatto che la risposta a chi chiede informazioni su locazioni per tempi più prolungati, è invariabilmente: ‘No, affittiamo solo per una settimana o due’.

La stessa associazione dei b&b sta ricevendo una massiccia richiesta di adesioni da parte di questa forma di strutture. A Porto Sant’Elpidio, su oltre 200 microstrutture, il 60% sono appartamenti ammobiliati ad uso turistico. D’altronde, avviare un’attività di questo tipo, è relativamente facile: la procedura è la stessa per le altre tipologie di micro accoglienza e si tratta comunque di una forma non imprenditoriale: basta fare domanda al Suap del Comune, registrarsi al portale Alloggiati Web e Ross 1000 (sistema di rilevazione e analisti turistica in tempo reale che consente di avere un dato su arrivi e presenze anche per gli Aaut), ottenere il Cir (Codice Identificativo Regionale). Una gestione snella, che si rivela più redditizia e molto meno problematica rispetto alla tradizionale locazione e, per questo, praticata in maniera molto diffusa in città dove però, adesso, diventa complicato dare risposte abitative sul lungo periodo.

Marisa Colibazzi