Turismo e accoglienza: in centro è nato ’Otzio’

Si chiama Otzio ed è il nuovo progetto nato all’interno delle mura del centro storico di Sant’Elpidio a Mare. Il nome deriva dall’otium greco e romano, ad indicare quel tempo libero dalle occupazioni della vita politica e dagli affari pubblici, in cui ci si poteva dedicare alle attività intellettuali e culturali nella contemplazione e nella conoscenza di sé. "È proprio nel tempo dell’ozio che il progetto vuole prendere forma – spiegano i promotori – e si delinea come una rete di strutture ricettive, esperienze autentiche ed eventi che coinvolgono l’enogastronomia, l’artigianato, la cultura e l’arte del territorio, in una connessione e diffusione continua tra le persone del paese e i luoghi del centro. Una formula di ospitalità diffusa che non vuole limitarsi al semplice pernotto, ma offrire al turista un’immersione nel luogo a 360° e al local un nuovo modo di vivere il centro storico. Si tratta di un ritorno alle origini, in un luogo centrale in cui ritrovare e ritrovarsi e in un tempo in cui è permesso rallentare il ritmo, fermarsi a guardare un tramonto". L’iniziativa prende vita da tre strutture ricettive: Residenza Corso Baccio, già attiva, Casa Cunicchio e Piccola Dimora Gherardini in apertura a maggio, dislocate in tre punti strategici del centro storico. Il progetto sarà presentata il primo aprile.