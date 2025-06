Turismo e commercio: arriva il portale

Porto San Giorgio Digital Experienze è il progetto realizzato dall’amministrazione comunale e finanziato con fondi europei della regione Marche per un turismo più forte grazie al digitale e ad un rapporto di collaborazione sempre più stretto con gli operatori. Non è difficile intuire che Porto San Giorgio si prepara a diventare una città ancora più accogliente e visibile, proprio grazie al digitale.

A tale scopo ha approvato il progetto Porto San Giorgio_Digital Experience e punta a migliorare l’offerta turistica locale attraverso strumenti tecnologici innovativi e chiamando a raccolta gli operatori. Il progetto finanziato grazie ai fondi Ue prevede il potenziamento delle infrastrutture digitali pubbliche e, soprattutto, l’integrazione di un nuovo sistema chiamato Dma all’interno del portale turistico comunale. La funzione Dms è un sistema computerizzato per conservare, tracciare e gestire documenti elettronici.

In parole semplici, si tratta di una piattaforma online dove tutti coloro che lavorano nel turismo, nella cultura o nel commercio a Porto San Giorgio potranno promuovere gratuitamente le proprie attività. Ristoranti, strutture ricettive, artigiani, commercianti di prodotti tipici e operatori culturali potranno inserire i loro servizi nel portale, rendendoli facilmente visibili ai turisti che cercano informazioni e idee per vivere la città.

Per spiegare come funziona questa nuova opportunità, l’amministrazione comunale ha organizzato un evento pubblico mercoledì 2 luglio alle ore 15, nella Sala Consiliare. Sarà un momento dedicato a chi, con il proprio lavoro, anima ogni giorno il territorio: operatori pubblici e privati, associazioni, imprese. L’obiettivo è coinvolgerli direttamente, spiegare i vantaggi concreti del nuovo sistema e mostrare come partecipare attivamente.

Il progetto, realizzato con il supporto tecnico di Maggioli, non si limita a mettere in rete le attività. Punta anche a raccogliere e diffondere contenuti digitali originali: video, itinerari, racconti che mostrino la città con occhi nuovi. Una promozione turistica moderna, costruita da chi Porto San Giorgio la vive davvero. L’invito del Comune è chiaro: costruire insieme un’immagine digitale forte, autentica e aggiornata della città. Un’occasione concreta per crescere, farsi conoscere e attrarre nuovi visitatori, in un mondo dove anche il turismo viaggia ormai su smartphone e piattaforme online.

Silvio Sebastiani