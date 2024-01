Turismo e le sfide in arrivo, l’assessore Marcattili: "Un canale con la Francia"

PORTO SAN GIORGIO

Promozione turistica e marketing territoriale: l’assessore al turismo, Giampiero Marcattili: "Il progetto ’10 Comuni’ apre un canale con la Francia".

Tutto inizia da un rapporto di conoscenza divenuto di collaborazione tra lo stesso assessore e il responsabile della Camera di commercio italiana di Nizza che si sono ritrovati sullo stesso intesse per la promozione, turistica ed economica da effettuare. Una novità davvero sorprendente se si pensa che le presenze di turisti francesi in Italia costituiscono un insieme continuamente vuoto. A loro l’arduo compito di invertire la tendenza.

Oltre a Porto San Giorgio, al progetto "10 Comuni", hanno aderito Sant‘Elpidio a Mare e Servigliano: "Lo scopo – spiega l’assessore Marcattili – è la creazione di un percorso alla scoperta del territorio, della cultura e della gastronomia. Tale itinerario sarà fruibile anche grazie alla presenza della lingua francese sulla guida cartacea e digitale: "Visitez l’Italie" (www.visitezitalie.fr). La Camera di Commercio rappresenterà l’ufficio turistico del Comune in Francia occupandosi di comunicazione e promozione.i. E’ prevista, inoltre, la realizzazione pubblicitaria e di informazione che verranno condivise attraverso i canali ufficiali della Camera di Commercio, incentivare e soprattutto aiutare i turisti francesi nell’organizzazione di viaggi in Italia alla scoperta delle bellezze del Comune del territorio".

Secondo gli studi, la capacità di spesa e le tendenze di acquisto della popolazione del Sud della Francia è elevata. La fascia di età dai 35 ai 70 anni, che possiede un più elevato valore d’acquisto, ricerca principalmente esperienze uniche di evasione, quiete e scoperta, itinerari insoliti e fuori dalle grandi città, che annoverino degustazioni, soggiorni green e proposte outodoor. La durata del viaggio medio varia dai 5 ai 15 giorni, Secondo l’assessore Marcattili "la vicinanza geografica tra Italia e Francia consente di intraprendere un meccanismo di connessione idi rilievo Con la convenzione avremo modo di partecipare anche ad alcuni eventi fieristici in cui continuare la promozione e coinvolgere altri Comuni del territorio con cui sono in corso altri progetti. L’adesione a ‘10 Comuni’ ci dà la possibilità di interagire con altre Amministrazioni che hanno già sposato il progetto da diverso tempo e ottenuto positivi riscontri. Così come il gemellaggio di Nymburk, questa scelta permette di farci conoscere al di fuori dei confini nazionali".

Silvio Sebastiani