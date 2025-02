Turismo e porto, progetti approvati all’unanimità

Non succede spesso che ai voti della maggioranza si uniscano quelli dell’opposizione a significare un’unità di intenti che rafforza la validità dell’argomento votato. Ebbene nella seduta consiliare di martedìsi è verificato per ben due volte. Del resto i temi che hanno riscosso l’unanimità sono molto importanti per la città, ovvero: l’approvazione della convenzione tra i comuni costituenti l’area urbana di Fermo, destinata a dare impulso al turismo, e l’inserimento del progetto di riqualificazione del porto nell’elenco triennale 2025-27 delle opere pubbliche . Per il primo argomento ha relazionato l’assessore al commercio e turismo Giampiero Marcattili: "Sì, siamo arrivati alla convenzione tra i comuni costituenti dell’area urbana. Il capofila è Fermo perché all’interno del bando ITI urbani è stata promossa un’azione di rete con i comuni cintura. È stata sottoscritta da Porto Sant’Elpidio, Porto San Giorgio, Pedaso, Altidona e Campofilone. Il progetto è denominato Soft Blue Fermano, un mare di attrattori per un Waterfront comune. In sintesi, consiste sulla brandizzazione del nostro territorio in quanto costa. Sono state destinate 350mila euro per questo progetto che mira a creare un’identità turistica unitaria della costa". Sin qui l’assessore; dal dibattito consiliare sono emersi diversi spunti di riflessione. Nicola Loira, capogruppo consiliare del Pd. ha sottolineato la necessità di estendere la collaborazione anche ai comuni dell’entroterra, al fine di intercettare un turismo più esperienziale. Il consigliere Renzo Petrozzi ha rivendicato il ruolo di Porto San Giorgio nel turismo regionale, sottolineando l’importanza di difendere le infrastrutture costiere. Il consigliere Catia Ciabattoni a espresso dubbi sulla distribuzione dei fondi, ritenendo che Fermo ne benefici eccessivamente a discapito degli altri. Il sindaco Vesprini ha posto l’accento sulla necessità di investire in nuove strategie commerciali e nel miglioramento del decoro urbano per un turismo di qualità". In sintesi, Porto San Giorgio è impegnata in una riflessione sul futuro del suo turismo. La sfida è di valorizzare sia la costa che l’entroterra.

Sull’’altro argomento votato all’unanimità ha relazionato lo stesso primo cittadino: variazione del programma triennale delle opere pubbliche con l’inserimento del progetto del porto già finanziato con 7,2 milioni di euro. Vesprini lo definisce un evento storico per la città che non ha mai ottenuto un finanziamenti di tale portata, che servirà a risolvere l’annoso problema dell’insabbiamento dell’infrastruttura portuale. Durante il consiglio, sono stati sollevati diversi interrogativi, in particolare sull’utilità della vasca di colmata prevista nel progetto La consigliera Giulia Vagnozzi ha spiegato che questa infrastruttura servirà a raccogliere le sabbie di dragaggio non riutilizzabili per il ripascimento delle spiagge. Non sono mancate le polemiche da parte della minoranza. La consigliera Katia Ciabattoni ha accusato la maggioranza di scarsa trasparenza e di aver presentato il progetto come una "passerella", il consigliere Cristian De Luna ha espresso perplessità sulla decisione di stanziare i fondi prima di avere un progetto definito. Nonostante le critiche, diversi consiglieri hanno riconosciuto l’importanza del finanziamento e la necessità di coglierla per migliorare il porto. Il consigliere Andrea Rogante ha commentato che l’amministrazione è passata "da niente a troppo", ottenendo questo risultato. Il consigliere Nicola Loira ha espresso voto favorevole, auspicando che in questi due anni si riescano a trovare soluzioni progettuali efficaci.

Silvio Sebastiani