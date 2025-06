Turismo e servizi: ecco app.amandola.info

Una nuova applicazione facile e intelligente per promuovere il turismo e rendere più accessibili i servizi alla popolazione di Amandola. Ieri il sindaco Adolfo Marinangeli, insieme all’assessore Maria Rita Grazioli, al consigliere Enrico Sciamanna e Flavio Barcaccia Ceo della società Nexma che ha elaborato la nuova applicazione denominata app.amandola.info, ha presentato questa nuovissima tecnologia. "Parliamo di una webapp – spigano Marinangeli, Graziali e Sciamanna – quindi non serve scaricare nessuna applicazione sul proprio dispositivo e permette di accedere a informazioni utili ai visitatori, in forma totalmente integrata, ma anche ai cittadini che potranno usufruire di servizi in maniera rapida oltre a segnalare in tempo reale situazioni su cui intervenire e magari evidenziando le cose buone che si possono fare. Siamo sicuri che sarà uno strumento molto utile. Questa nuova app è stata realizzata a stralci grazie a tre finanziamenti: Gal Fermano per 30.000 euro; Bando innovazione della Regione Marche per 45.000 euro e stiamo attendendo il finanziamento del Bando Borghi a cui siamo stati accreditati". E’ stato proprio il delegato della società umbra Nexma a spiegare il funzionamento di questa app.

"Possiamo dire che questa app si muove su cinque sezioni – spiega Flavio Barcaccia – e sono comunque implementabili e modificate direttamente dal gestore. Nonostante non sia stata fatta alcune pubblicità questo strumento è stato utilizzato già da circa 2.000 utenti differenti, un numero alto in rapporto alla popolazione. Una parte Ama way riguarda l’istallazione di cartellonistica turistica dove gli utenti possono accedere tramite QrCode o TagNfc, dove sono elencati siti storici, impianti sportivi e sentieri ambientali, strutture ricettive segnalati con colori differenti. Ogni voce ha informazioni dettagliate: esempio per un sentiero lunghezza, altimetria, tempo. C’è poi la sezione dedicata ai servizi utili alla popolazione, in cui c’è anche una sezione dedicata all’elenco degli eventi programmati. I due progetti più innovativi: la guida digitale realizzata con Ai (Intelligenza artificiale) spiegando numero di persone, periodo e permanenza la guida offre alcuni itinerari per visitare il territorio di Amandola. Infine, la Camera immersiva, che sarà allestita presso la Collegiata, un dispositivo in 3d che permetterà di poter vivere l’esperienza di raggiungere una vetta dei Sibillini o di visitare un museo in forma totalmente digitale".

Alessio Carassai