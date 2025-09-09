"Turismo, ecco gli eventi per destagionalizzare"

Porto San Giorgio, un settembre che profuma ancora d’estate. Lo sostiene il sindaco Valerio Vesprini, contestando chi parla di una stagione terminata a Ferragosto, e di un turismo abbandonato alla deriva a settembre. Commentando la stagione turistica, nega che l’estate finisca il 15 agosto, respinge l’idea che settembre sia un mese di "vuoto" e sottolinea come la città stia vivendo un allungamento della stagione balneare. "Quando ero ragazzo – ricorda – già dal 17 agosto iniziavano a smontare gli ombrelloni. Oggi invece il 10 settembre sono ancora tutti montati e frequentati". I dati lo confermano: gli alberghi risultano pieni fino a metà mese, grazie a gruppi organizzati e turisti stranieri, mentre il calendario degli eventi continua ad arricchire l’offerta. Nei prossimi giorni Porto San Giorgio ospiterà la selezione di Miss Italia, capace di portare centinaia di presenze, insieme a tre importanti manifestazioni sportive. "Settembre è un mese buono – spiega il sindaco – perché le spiagge sono più tranquille, l’acqua più limpida e la città non smette di accogliere visitatori". Nonostante i servizi televisivi sugli ombrelloni vuoti in Italia, Vesprini invita a non generalizzare. "Qui la situazione non è stata diversa da altri anni. Ci sono state flessioni dovute al potere d’acquisto, ma la città ha continuato a vivere di turismo di prossimità, con i weekend sempre affollati. Molti ombrelloni sono stagionali e restano liberi in settimana, ma nei fine settimana la spiaggia era piena". Il primo cittadino ricorda come l’amministrazione punti su un turismo che non si esaurisce d’estate, ma si apre al religioso, allo sportivo, al culturale e ai gemellaggi. "La stagione, nel complesso, la considero in linea con quelle precedenti – aggiunge – e settembre sta confermando questa tendenza. L’anno scorso gli eventi sportivi hanno persino compensato le perdite di luglio, dimostrando che diversificare funziona". Vesprini interviene anche su una voce che ha fatto discutere, la presunta presenza di gruppi di militari israeliani: "Personalmente non ne ho notati e nessuno degli operatori mi ha riferito episodi particolari. In una città piccola ci si conosce tutti: se ci fosse stata un’affluenza simile qualcuno lo avrebbe segnalato". Infine, un cenno alla vicenda Excelsior, con il sindaco che ricorda i rifiuti dei proprietari a ricevere le chiavi nonostante le offerte del Comune. Una questione ancora aperta. Il bilancio resta chiaro: Porto San Giorgio ha vissuto un’estate viva e settembre si conferma un mese di vitalità, capace di unire mare, eventi e presenze internazionali.

Silvio Sebastiani