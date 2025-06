Turismo esperienziale con l’insegnante Carol Massey

Il connubio tra artisti di provenienza internazionale ed il territorio di Montelparo, si consolida ‘turismo esperienziale’. Proseguono infatti le settimane di creatività artistica alla Boutique Hotel Leone & Retreat Centre, di Madeline Jone e Tim Jones, che fanno registrare un grande successo di presenze e gratitudine per l’ospitalità, espressa dagli artisti. In questa occasione, si è trattato di talenti provenienti da Inghilterra, Stati Uniti e Australia, accompagnati nel percorso d’arte dall’insegnante Carol Massey, tornata a Montelparo per la seconda volta dopo il 2023. A portare i saluti al nutrito gruppo di artisti stranieri, il sindaco Screpanti ed il presidente dell’associazione culturale locale Il Murello, Mariucci. Entrambi hanno ringraziato Madeline Jone e Tim Jones unitamente al loro staff, per l’entusiasmo e l’impegno nell’organizzazione della rassegna d’arte. Nel corso dell’incontro, lo stesso Mariucci ha informato i presenti dell’assegnazione del ‘Premio Adriatico: un mare che unisce’ 2024, a Madeline e Tim Jones ‘per il loro prezioso supporto alla conoscenza della nostra Italia – si legge nelle motivazioni – delle Marche e di Montelparo’. "Abbiamo girato tanta parte d’Italia – ha detto Carol Massay – ma mi sento di affermare con il sostegno dei miei allievi, che Montelparo è unico". Paola Pieragostini