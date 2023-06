"Turismo, eventi non solo in estate"

Prosegue il dialogo conoscitivo tra amministrazione e tutti i soggetti attivi e le categorie della città. Dopo l’incontro con i balneari, mercoledì al Gigli è stato il turno dei titolari delle strutture ricettive elpidiensi: un modo diretto, funzionale e chiaro per comprendere le esigenze degli interessati e per proporre idee e soluzioni a cui lavorare in sinergia. Il sindaco Massimiliano Ciarpella ha condotto l’incontro affiancato dal vicesindaco Andrea Balestrieri e dagli assessori Elisa Torresi, Maria Laura Bracalente ed Enzo Farina. Tanti i temi trattati, primo fra tutti la necessità di investire in interventi di riqualificazione che rendano Porto Sant’Elpidio attrattiva e piacevole da visitare e vivere; decisivo adoperarsi per una destagionalizzazione e optare per scelte strategiche che possano convincere i visitatori incentivando il turismo. "Una città migliore stimola più gente a visitarla, il decoro urbano è di fondamentale importanza e porta ad un cambio di passo – spiega il sindaco – bisogna puntare sul turismo, investendo per offrire eventi e servizi programmati per tutto l’anno e non solo in estate. Merito dei titolari delle strutture quello di aver sempre creduto nella città investendo con offerte variegate per vivere Porto Sant’Elpidio, è nostra responsabilità ascoltare e dare aiuti".

La creazione di tavoli tecnici legati al turismo, promessa in campagna elettorale e concretizzata in tempi brevi, è stata accolta con entusiasmo dai titolari delle strutture, soddisfatti di aver avuto sin da subito l’opportunità di essere in dialogo con l’amministrazione. Un punto cardine emerso è stato quello di coinvolgere tutte le strutture in modo equo, da nord a sud, valorizzando la città in toto e permettendo ai visitatori di scoprirla a 360 gradi. Per farlo si compiranno scelte ben mirate ed in prospettiva, come infopoint in posti strategici e operativi in largo anticipo, ma anche una programmazione definita e completa, inoltre, molta attenzione all’accoglienza, con parcheggi fruibili e sicuri, e miglioramenti qualitativi alle strutture. Nel corso della giornata il sindaco insieme con l’assessore Marco Traini ha fatto visita ai cittadini elpidiensi che hanno scelto di usufruire del soggiorno termale ad Abano Terme, promosso dal Comune.

Nadir Tomassetti