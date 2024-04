Turismo, finanziato il progetto di promozione ‘Laboratori delle Radici’

I Comuni di Monte Rinaldo e Montalto, uniti in un progetto congiunto nell’anno del Turismo delle radici, hanno ottenuto riconoscimenti dal ministero degli esteri, tradotti nella concessione del massimo del finanziamento disponibile. I Comuni stessi hanno redatto un calendario di iniziative per l’anno in corso. Il finanziamento, pari a 10mila euro, permetterà di sostenere le attività programmate riguardanti: la promozione dei ‘Laboratori delle Radici’ con cui promuovere la conoscenza delle tradizioni, della cultura, della storia e del dialetto delle comunità locali. Si aggiunge l’organizzazione di eventi culturali e identitari (quali feste patronali, sagre, attività musicali e folkloristiche) con la possibilità di integrare attività dedicate ai viaggiatori delle radici. Il progetto prevede anche la realizzazione di una mappatura delle aziend che possano essere disponibili a partecipare a iniziative di working holydays. Soddisfatti i sindaci di Monte Rinaldo Gianmario Borroni e Montalto delle Marche Daniel Matricardi. "Il progetto – dice Borroni – rappresenta una delle collaborazioni che le due Amministrazioni comunali stanno portando avanti, frutto di pianificazione strategica di valorizzazione del territorio che ci auspichiamo abbia effetti su tutta la Valle dell’Aso". "Le radici rappresentano la nostra storia e identità – aggiunge Matricardi – per questo siamo felici del riconoscimento ottenuto che ci vedrà impegnati per rendere proficua la collaborazione".

Paola Pieragostini