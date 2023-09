Turismo, i campanili collaborano ’Luoghi che parlano’ con 5 comuni

Mettere insieme le idee e le risorse delle associazioni del terzo settore per ragionare come un solo territorio, e creare le condizioni di offrire nuovi servizi e vitalità alle aree interne. Sarà questo a grandi linee il programma di formazione che si terrà a partire dalle 9 di sabato 30 settembre nella sala consiliare di Amandola all’interno del programma di formazione denominato ‘Luoghi che Parlano’, organizzato grazie alla collaborazione di cinque comuni dell’area interna: Amandola e Smerillo per il Fermano; Montedinove e Rotella per l’Ascolano e Monte San Martino dl Maceratese insieme all’Arci Marche (Associazione ricreativa e culturale italiana). Ieri mattina è stato presentato il programma aperto ai referenti e volontari delle associazioni di tutto il territorio, che potranno confrontarsi con i relatori: l’economista Pietro Marcolini; l’esperto di politica dello sviluppo Leonardo Grannonio e altri ancora. "Quest’incontro servirà a condividere le informazioni che saranno indispensabili per le associazioni al fine di poter attingere a vari bandi di finanziamento – spiega il sindaco di Amandola Adolfo Marinangeli – e nel farlo sarà necessario coprogrammare e coprogettare. Bisogna iniziare a ragionare in un ottica di lungo periodo, oltre alla necessità di lavorare insieme per lo sviluppo del territorio". Pensiero che è stato condiviso a più voci con eguale intensità. "Le amministrazioni dell’interno hanno già capito la necessità di lavorare insieme verso un obiettivo comune – spiega Massimiliano Bianchini presidente di Arci Marche – e voi qui siete molto avanti e state facendo un lavoro straordinario. Se le cose non si fanno in rete si rischia di perdere grandi opportunità. E’ necessaria un’adeguata formazione per poter attingere ai fondi che presto saranno reperibili solo tramite bandi, sarà necessaria l’iscrizione al Runts (registro unico nazionale terzo settore) per partecipare ai bandi".

I sindaci intervenuti: Antonio Vallesi, Matteo Pompei e Giovanni Borraccini a turno hanno espresso l’importanza di quest’iniziativa, a partire dal fatto che senza le associazioni i piccoli centri sono destinati a perdere la loro vitalità; che la ricostruzione va pensata non solo per gli edifici ma anche per il tessuto economico e sociale dei territorio con progetti condivisi che possano dare risposte nei prossimi 5 – 10 anni.

Alessio Carassai