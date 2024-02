Turismo, in campo l’intelligenza artificiale

Servizi per far crescere il turismo di qualità. Al comune di Fermo sono stati riconosciute risorse del Fondo Unico Nazionale del Turismo (Funt) dopo aver partecipato, con un progetto ad hoc, ad un avviso pubblico per la manifestazione di interesse finalizzata alla selezione di interventi sul tema da proporre al Ministero del Turismo. Nella graduatoria regionale, per la Provincia di Fermo figurano solo la città capoluogo, Montefortino e Smerillo, oltre ad una decina di altri comuni marchigiani. In particolare, nel progetto presentato dalla Città di Fermo sono previsti interventi che vanno dalla migliore accessibilità con la prossima realizzazione di ulteriori rampe e passerelle per disabili sulle spiagge e nei punti di informativi, alla multimedialità con impianti multimediali e interattivi sull’informazione turistica, dallo sviluppo di un software di intelligenza artificiale per la gestione del numero unico del turismo all’implementazione del turismo plein air con l’adeguamento di parcheggi e aree caravan. Il sindaco Calcinaro spiega che Fermo potrà contrare su strumenti per la promozione del territorio, per la fruizione dei contenuti. Un insieme di investimenti utili per incrementare l’attrattività e l’accoglienza nella città".

"Siamo molto lieti di questo riconoscimento, aggiunge l’assessore al turismo Annalisa Cerretani, l’obiettivo generale del progetto era in coerenza con quanto previsto dal bando, quello di dare attuazione ad azioni ed investimenti per ampliare e valorizzare l’offerta turistica della Città di Fermo e del fermano, attraverso l’innovazione tecnologica ed organizzativa, l’accessibilità, la comunicazione e la promozione, favorendo l’integrazione della filiera nello sviluppo di proposte ed esperienze turistiche. La finalità specifica della comunicazione dell’identità e del brand "Città di Fermo" contribuirà a promuovere la città come destinazione turistica, creando un’immagine distintiva e attrattiva per i potenziali visitatori".

