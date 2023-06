Turismo, incontro in Comune

Ieri il sindaco Massimiliano Ciarpella e gli assessori i hanno incontrato nella sede municipale, la giovane Alessia Brugnoni Tomassini, elpidiense doc, che ha ideato e creato la piattaforma per il turismo dal nome ‘Marche Full Experience’. "Un progetto – il commento dell’assessore al turismo e alla cultura, Elisa Torresi subito dopo l’incontro – grazie al quale le è stato assegnato il premio ‘Start up Club Festival’, nell’ambito di un concorso che premia proprio le start up create nella nostra regione". Gli amministratori hanno approfittato dell’incontro per ragionare sul futuro del turismo.