Turismo, incontro in Regione "Dobbiamo puntare sui congressi"

Per lavorare allo sviluppo turistico-ricettivo di Porto San Giorgio e del fermano ieri si è tenuto un incontro negli uffici della Regione. Hanno partecipato il consigliere regionale della Lega, Marco Marinangeli, il presidente degli albergatori Ataf, Gianluca Vecchi, l’assessore Fabio Senzacqua e il consigliere Emanuele Morese di Porto San Giorgio. Il succo degli interventi la creazione a Porto San Giorgio di un centro congressi, utile per la provincia e per soddisfare la crescente richiesta di un turismo congressuale.

"Dobbiamo fare gioco di squadra per il territorio – il commento di Marinangeli – la Regione guarda allo sviluppo dei territorio e del turismo congressuale. Un’opera su Porto San Giorgio ha una eco territoriale enorme e può portare ad uno sviluppo massivo di un intero indotto. Questo significa coinvolgere non solo Porto San Giorgio, ma anche i Comuni limitrofi e le altre realtà turistiche presenti sul territorio". Tutti concordi nell’incontro circa la necessità di creare un’offerta turistica completa ed attrattiva, che possa soddisfare le esigenze di tutti i tipi di turisti. In questo senso, è fondamentale investire in infrastrutture turistiche, come il centro congressi, ma anche in attività e servizi che possano valorizzare il territorio e le sue peculiarità. Secondo loro, il lavoro sinergico tra tutti i territori coinvolti rappresenta la chiave per lo sviluppo turistico-ricettivo della provincia di Fermo e delle Marche in generale. Solo attraverso la collaborazione e l’impegno condiviso si possono creare le condizioni per un turismo sostenibile ed in grado di generare sviluppo economico per la comunità locale.