"Turismo, investire sui distretti economici"

Un territorio si promuove col cuore, con una voce sola, con lo sguardo al futuro e le radici ben salde. È l’idea di turismo secondo Andrea Bruschini, direttore dell’Agenza per il turismo e l’internazionalizzazione delle Marche, che ieri ha avuto la sua prima uscita pubblica a Fermo, nella sede della Provincia, per incontrare sindaci e protagonisti dell’offerta turistica nel fermano. Una iniziativa del consigliere regionale Andrea Putzu come presidente di commissione, che ci ha lavorato con il collega Marco Marinangeli, per cominciare da qui a costruire una squadra che trovi una lingua comune. Tanti i partecipanti, attenti e coinvolti, il presidente della Camera di commercio Gino Sabatini è l’alter ego di Bruschini a cui ha offerto anche la sede ad Ancona: "È evidente l’esigenza di legare l’offerta turistica con il valore di un distretto economico che non ha eguali, dobbiamo andare avanti uniti nel programmare fiere e progetti, nel trovare una strada che ci faccia conoscere sempre di più e meglio con quel concetto fondamentale che è l’internazionalizzazione. Oggi dobbiamo cambiare marcia, destagionalizzare il turismo su settori, periodi e territori che prima non abbiamo esplorato". Una struttura snella, dinamica, veloce quella dell’Atim, capace di intercettare nuove linee di turismo che...