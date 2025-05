Turismo, la tesi sperimentale di Federico Rossi

Parte da una ricerca per una laurea sperimentale, un progetto di studio e sviluppo turistico per Servigliano e i comuni della media Valtenna. Questa è la storia di Federico Rossi 23enne di Montegiorgio, che dopo uno stage compiuto a Servigliano, ha deciso di dedicare la sua tesi di laurea alla Facoltà di beni culturali e turismo di Macerata ad un progetto di animazione turistica del territorio. "Quando ho svolto il mio stage a Servigliano – racconta Federico Rossi – era già partito il programma per inserire Servigliano nel portale ‘Visit Italy’ in quell’occasione ho maturato l’idea di approfondire l’argomento, ho chiesto il permesso al Comune di poter accedere ai documenti, il sindaco Rotoni che ringrazio ha subito accettato. Poi ho svolto altre ricerche su portali specializzati e studiato sistemi di promozione turistica su territori simili. Allo stato attuale emerge che solo il Parco della Pace, oggi monumento nazionale, e il centro storico di Servigliano sono oggetti di promozione turistica ma si potrebbe fare di più. Alcune esempi: manca uno storico documentale, ovvero che tipi di turisti frequentano Servigliano, italiani o stranieri, età media, quanti giorni si trattengono? Sono dati utili a calibrare i servizi. Si potrebbe creare un circuito di formazioni per giovani guide che accompagnino i visitatori in tour programmati. Si potrebbero inserire altri siti di interesse storico e artistico: il complesso di Santa Maria del Piano, il campo della giostra dell’Anello, ci sono i palazzi Monti, Filoni Vecchiotti e Navarra, il lungo Tenna e altro ancora". La tesi di laurea è stata apprezzata e presa subito come elemento di riferimento per sviluppare un programma turistico da applicare al territorio. "Federico Rossi è una giovane risorsa e abbiamo apprezzato il suo lavoro – commenta Rotoni – e le sue valutazioni sono state utili per aprire un piano che mira alla valorizzazione turistica che al momento è sviluppato su Servigliano, ma potrebbe essere allargato ai comuni dell’entroterra. Attraverso il Bando Borghi abbiamo un finanziamento di 80.000 euro gestito dalla Pro Loco per attivare l’info point all’ingresso del ‘Teatro Ideale’. Sarà attivata una borsa lavoro per programmare visite guidate e avvieremo un programma per l’archivio di dati turistici".

Alessio Carassai