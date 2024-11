"Turismo, nessun calo registrato"

Dalla quasi totalità delle località turistiche del comprensorio si è levato un grido di dolore alla presa conoscenza dei dati statistici degli arrivi e delle presenze dei turisti, tutti significativamente negativi. Fa eccezione Porto San Giorgio che, secondo il presidente dell’associazione albergatori Ataf, Gianluca Vecchi, ha detto: "A Porto San Giorgio – spiega – le presenze negli alberghi sono diminuite del 2% e in tutti gli altri esercizi complementari aumentate lo stesso del 2%. Il dato si riferisce al periodo gennaio-settembre 2024. In sostanza è cresciuto un po’ il complementare ed è sceso un po’ l’alberghiero. Le presenze sono più o meno quelle dell’anno scorso. Per gli alberghi c’è il segno meno ma è irrisorio".

Presidente Vecchi, quali i motivi per i quali Porto San Giorgio si è distinto?

"A questo proposito mi sembra necessario ed opportuno premettere che in primavera abbiamo organizzato molti tornei sportivi che hanno fruttato non poche presenze. Pertanto bisognerebbe analizzare bene il calo più o meno generalizzato che secondo me si c’è stato. Non conosco i dati specifici di luglio ed agosto in cui il calo potrebbe essersi verificato, ma per Porto San Giorgio compensato dagli eventi sportivi".

Lei dice che la città turisticamente ha retto bene rispetto ad altre località è dovuto forse all’organizzazione delle manifestazioni sportive?

"Certamente sì. I dati delle località che non le hanno promosse sono risultati assai peggiori".

Si continuerà ad utilizzare lo sport ai fini turistici?

"E’ ovvio che sì. Tuttavia in prospettiva non basta. Ogni anno stiamo sempre vedendo un bicchiere mezzo pieno però il settore denota una grande difficoltà per svariati motivi tra i quali il fatto che le famiglie fanno vacanze molto più corte, le fanno più spesso, girano. Avendo noi un turismo prettamente legato al mare ci manca la differenziazione in più week end magari destinati al culturale allo storico allo sportivo ad altri tipi di turismo e questo un po’ ci penalizza. Bisognerebbe andare a coprire altre forme di turismo perché quello stanziale legato al mare è in forte diminuzione. Pertanto è estremamente necessario prendere altre forme turistiche legate al convegnistico, al benessere, allo sportivo e a chi più ne ha più ne metta. Occorrerebbe avere una veduta e un turismo a 360 gradi e più destagionalizzato!".

Silvio Sebastiani