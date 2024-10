Turismo, pubblicato il report estivo

"Avevamo preso l’impegno di investire i proventi dell’imposta di soggiorno per promuovere la città attraverso campagne mirate – afferma il sindaco Massimiliano Ciarpella – e gli ottimi risultati dell’attività di digital marketing svolta nel corso dell’estate, ci incoraggiano a proseguire sulla strada avviata". I dati elaborati dalla Awd Agency, che ha seguito l’attività di digital marketing per il Comune nei mesi estivi sono significativi: oltre 1 milione di persone raggiunte; 4milioni e più di visualizzazioni dei contenuti della città (una media di 500 visitatori al giorno) nel portale turistico portosantelpidio.info. Un portale strutturato per acquisire informazioni su provenienze, accoglienza, durata dei soggiorni "per avere un quadro più puntuale del movimento turistico in città. Si poteva anche chiedere un preventivo direttamente alle strutture ricettive registrate nel portale. Sono stati compilati 1000 moduli" spiega l’assessore al turismo, Elisa Torresi.

Non male considerando che di solito si utilizzano siti specializzati per destinazioni e soggiorni. Le attività sul web erano rivolte a Marche, Umbria nord, Abruzzo e Romagna, ma anche alle maggiori città del nord Italia e aree urbane di Lombardia, Emilia, Umbria, Toscana, Piemonte, Umbria. "Il maggior numero di contatti (27% del totale) è stato dalla Lombardia – elenca la Torresi – seguita da Lazio (25%), Emilia Romagna, Veneto e Umbria". Il 51% degli utenti era interessata per i tre villaggi vacanze della città, a seguire gli hotel (23,5%) e appartamenti e strutture extralberghiere (12%). Nei due terzi dei casi, la durata del soggiorno era da 5 a 7 notti; da 8 a 10 notti (14%) e da 11 a 15 (9%). Sono stati prodotti video e immagini con proposte generali di promozione o dedicate a specifici eventi. "Questo report evidenzia aspetti interessanti e fornisce spunti su cui lavorare in futuro – commenta la Torresi –. Il brand della città si sta consolidando e, dal report, scopriamo che siamo fortemente recepiti nelle grandi città, come Milano o Roma. Ma ci sono aree di interesse su cui potrebbe essere vincente investire, avendo riscontrato notevole interesse. Vedi Emilia Romagna, Veneto, Campania". L’intenzione è di continuare a puntare sulla promozione "con una strategia ben delineata". E intanto, si attendono i dati ufficiali.

Mc