Turismo, torna la brochure: "Non solo promozione online"

Summit ieri in comune dal sindaco Valerio Vesprini, con l’assessore al turismo Giampiero Marcattili e il presidente dell’assoalbergatori Ataf Gianluca Vecchi. Il tema sul tappeto il turismo alla vigilia del primo dei due mesi turisticamente di maggior rilievo e come si intenda affrontarlo affrontarlo per assicurarsi il maggior numero possibile di arrivi e presenze di turisti. Al termine dell’incontro i protagonisti hanno emesso una nota, in cui tra l’altro vengono elencati alcuni degli elementi componenti il progetto definito strategico su cui comune ed associazioni stanno lavorando fin dall’insediamento dell’amministrazione Vesprini e sono : "Promozione, digital marketing e accoglienza, una nuova brochure, campagne social e Porto San Giorgio Village, Ma tra i tanti dati riferiti, di cui peraltro si è in attesa dei riscontri necessari, l’enunciato progetto strategico sembra aver perso un po’ di consistenza, tranne che per la predisposizione di una nuova brochure fatta apposta per suscitare emozioni con le più belle immagini di Porto San Giorgio. "Siamo partiti dall’analisi dei dati del flusso turistico nella nostra città e nella Regione. La sintesi ha portato al target intorno al quale abbiamo strutturato. La campagna pubblicitaria della stagione 2025 è centrata sul nome Porto San Giorgio, città di mare e di vacanza all’italiana". "Comunicazione digitale ma anche comunicazione tradizionale – precisa ancora Vecchi - come la nuova brochure. "Vogliamo raccontare la città con immagini per una guida da sfogliare e soprattutto che faccia venire voglia di vivere i luoghi, gli eventi, il mare e tutte le tradizioni".

Silvio Sebastiani