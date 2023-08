Turismo tra alti e bassi "B&b, presenze in calo"

"È una stagione un po’ particolare. Siamo stati facili profeti nel prevedere che il ‘rimbalzo’ post Covid sarebbe finito. Quest’anno non ripeteremo i numeri dello scorso anno" afferma Devis Alesi, presidente ‘B&B del fermano’ (aderente alla Confcommercio) riferendosi alla situazione elpidiense che riflette l’andamento nazionale. I dati, parziali e ufficiosi, parlano di un calo di presenze del 10-15%, con soggiorni più brevi rispetto al periodo Covid, attestandosi sotto i 3 giorni (contro gli oltre 4 dello scorso anno), con una larga percentuale di singole notti per turisti di passaggio. Porto Sant’Elpidio ha una disponibilità di 5700 posti letto (tre villaggi turistici compresi) di cui "1500 sono delle 260 strutture ricettive (tante ne sono diventate con un balzo notevole nell’ultimo anno) come B&B, appartamenti a uso turistico, case vacanza, affittacamere" dice Alesi. "Negli incontri con la precedente amministrazione, avevamo evidenziato che l’emergenza pandemica ci aveva offerto l’opportunità di richiamare turisti che, altrimenti, difficilmente sarebbero approdati nel fermano: un ‘patrimonio’ di presenze che andava custodito, che non doveva essere disperso e che, invece, non abbiamo saputo trattenere". Per Alesi "è mancata la capacità della città di assicurarsi quella fetta di mercato che il Covid aveva portato qui. Aggiungiamo un giugno piovoso, il caro vita ed ecco qui i risultati". Certo, agosto sta andando bene: almeno fino alla prossima settimana, le strutture sono piene, di turisti soprattutto del nord Italia ma "le prenotazioni su settembre scarseggiano". Tanti fattori su cui è tempo di riflettere: "Una stagione con il segno ‘meno’ deve spingerci a capire che dobbiamo cambiare l’approccio e il sistema di fare turismo e pensare a una campagna marketing adeguata, analizzando con l’amministrazione i dati che stiamo raccogliendo e capire dove intervenire. Un’altra stagione così e rischiamo di vedere tante strutture che non ce la faranno". La conclusione è aspra: "Facciamo fatica a renderci appetibili rispetto ad altre destinazioni. Speravamo che il territorio sarebbe uscito dal Covid più compatto e pronto a una programmazione concertata. Ne siamo usciti peggio, con eventi sovrapposti, gare a chi fa l’evento più bello. Ma come possiamo richiamare i turisti, se le programmazioni le conosciamo a stagione estiva avviata?".

Marisa Colibazzi