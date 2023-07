Turista inglese sequestrato La ricostruzione dei carabinieri

Con i carabinieri del Ros di Ancona, di Macerata e di Firenze, prosegue il processo sul sequestro del giovane turista inglese Sam Demilecamps. Uno del gruppo che lo avrebbe rapito infatti, Shuayb Athimni, di Montegranaro, è sotto processo nel tribunale fiorentino. Ieri mattina, il collegio ha ascoltato prima il maggiore Francesco D’Ecclesis, che ha riferito sulle prime fasi delle indagini. Demilecamps si era messo in contatto con i suoi familiari in Inghilterra e aveva chiesto soldi: "È questione di vita o di morte. Se non rimedio 7mila euro, domani sarò morto".

Tramite Interpol, sarebbero stati attivati i carabinieri che da Ancona avevano tentato di risalire al luogo in cui era il ragazzo. Ma come riferito dal tenente Domenico Spinali, comandante del Nucleo investigativo dei carabinieri di Macerata, erano stati questi ultimi a localizzare con precisione l’appartamento a Monte San Giusto dove poi, facendo irruzione, era stato trovato il turista inglese. In quella occasione erano stati fermati Ahmed Rajraji, Dona Conte, Rubens Beliga Gnaga e Aurora Carpani, tutti del Fermano. Grazie a quanto poi dichiarato da Demilecamps e a ulteriori indagini, in seguito era stato fermato anche Athimni.

Infine, il collegio ha ascoltato il maggiore Gianluca Piccione dei carabinieri di Firenze, sulle indagini svolte lì una volta chiarito dove era avvenuto il sequestro.

Era emerso che l’inglese aveva fatto un lungo giro in Italia quell’estate, e nelle Marche aveva conosciuto la comitiva del Fermano, con cui aveva trascorso diversi giorni. Poi aveva proseguito il tour, ma a ottobre Athimni lo avrebbe ricontattato dandogli appuntamento a Firenze.

Al momento dell’incontro, Demilecamps sarebbe stato aggredito, sedato e portato a Monte San Giusto, recluso lì perché pagasse 7mila euro. Rajraji, Conte, Gnaga e Carpani sono stati condannati con il rito abbreviato, a pene tra gli otto e i tre anni.

Solo Athimni sta facendo il processo con il rito ordinario, per le accuse di sequestro di persona a scopo di estorsione, detenzione e porto d’arma, rapina, danneggiamento e indebito utilizzo della carta di credito dell’inglese.

A settembre ci saranno altre due udienze, nelle quali anche lui potrà dare la sua versione dei fatti prima della sentenza. Demilecamps si è costituito parte civile con l’avvocato Michele Zuccaro.

Paola Pagnanelli