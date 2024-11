Turista truffato: gli affitta appartamento fantasma

Aveva affittato un appartamento fantasma a un turista, si era fatto versare il denaro in anticipo e poi era scomparso. Una truffa perfetta se non fosse stato per la caparbietà dei carabinieri di Fermo, che avevano scovato e denunciato il malvivente. Nei guai era finito un 55enne di Porto San Giorgio, già noto alle forze dell’ordine, che, a conclusione delle indagini, è stato rinviato a giudizio. L’uomo sarà ora chiamato a rispondere davanti la giudice del tribunale di Fermo del reato di truffa. L’indagine era scaturita dalla denuncia formalizzata da un turista nel mese di agosto 2023. Grazie agli accertamenti tempestivi e accurati condotti dai militari dell’Arma, era stato possibile individuare il responsabile della truffa, che aveva messo in atto un ingannevole stratagemma per ottenere indebitamente una somma di denaro. Attraverso un’analisi meticolosa della documentazione bancaria e dei tabulati telefonici, gli investigatori avevano identificato il colpevole, il quale aveva pubblicizzato su un portale online e sui social, in particolare su Facebook, l’affitto di un appartamento situato a Porto San Giorgio. Dopo aver contattato telefonicamente la vittima e concordato un canone di locazione, il truffatore aveva utilizzato abilmente artifici e inganni per indurre la vittima a effettuare due bonifici bancari, per un totale di mille euro, su un conto corrente a lui riconducibile. Una volta ottenuta la somma, il 55enne sangiorgese aveva reso impossibile ogni forma di contatto, risultando irreperibile. Purtroppo, la vittima aveva subito un danno patrimoniale significativo e non assicurato a causa di questa truffa. L’autorità giudiziaria competente era stata prontamente informata dalla stazione dei carabinieri di Fermo del risultato ottenuto che era frutto di un’attenta attività dei carabinieri, e aveva dimostrato l’importanza di denunciare il fatto alle forze dell’ordine Fabio Castori