Turisti a Montegranaro Li accolgono i volontari

I migliori testimonial di una città, si sa, sono gli stessi cittadini soprattutto quando sono mossi dalla passione per la storia e per l’arte, e quando sono preparati per accogliere i visitatori e accompagnarli alla scoperta della città.

È questo che fa, da diversi anni ormai, l’associazione Arkeo che, in questa estate, è stata particolarmente attiva in questa lodevole e generosa attività di divulgazione delle bellezze storico artistiche della città. I volontari dell’associazione, a partire dal presidente Filippo Quintili, sono pronti a ricevere i visitatori che arrivano a Montegranaro grazie ad una intensa attività di promozione. I riferenti locali, di volta in volta, vengono contattati per poter trovare aperti e visitare i luoghi di storia e d’arte che sono racchiusi nel centro storico.

Turisti che arrivano da ogni parte d’Italia per le vacanze o, più semplicemente si trovano nel fermano a casa di amici e parenti, e che decidono di andare alla scoperta del territorio. Arrivando in città, trovano i volontari di Arkeo che, pur non essendo guide turistiche abilitate, li accompagnano alla Cripta di Sant’Ugo, sempre gettonatissima, ma anche nelle chiese cittadine racchiuse nel centro storico e alla scoperta di splendidi portali incastonati sulle antiche mura. "Arkeo è sempre in azione, 365 giorni all’anno", dice il fondatore dell’associazione, Luca Craia, autore della guida turistica di Montegranaro di cui, di recente, è stata pubblicata la terza ristampa.

"Le prime due sono andate a ruba (costa 5 euro, ndr) e in Arkeo siamo molto contenti di questo riscontro – commenta Craia – e non solo perché i proventi vengono destinati alle attività dell’associazione, volte come sempre alla tutela, recupero e promozione del patrimonio storico e culturale della nostra città". Info al numero 3425324172.

Marisa Colibazzi