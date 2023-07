Turisti da mezzo secolo "È una seconda casa"

Cinquant’anni ininterrotti da turisti a Porto San Giorgio. Un vero record! Testimoni diretti di un forte attaccamento alla città, che ha saputi accoglierli, garantendo loro una piacevole ospitalità. Il sindaco Valerio Vesprini ha ricevuto in Comune i signori Luciano Tonus e Bruna Conta. La coppia, originaria di Torino, taglia il traguardo del mezzo secolo. I ricordi delle loro prime vacanze si sono incrociati con quelli di famiglia. Luciano Tonus era presente nel 1973 nel Fermano per motivi di lavoro e ne ha approfittato per godersi le prime giornate di riposo. "In questa città abbiamo rapporti di amicizia quasi familiari – hanno detto al primo cittadino - per noi questa è una seconda casa". Insieme alla moglie ha scelto per anni la zona nei pressi dell’Istituto Suore Canossiane. Il sindaco ha consegnato loro una targa ricordo, ringraziandoli "per l’affezionata e duratura presenza".