Turisti in calo. Colpa al carovita e alle mucillagini

’Mucillagini e caro vita’ secondo il presidente dell’associazione Ataf degli albergatori del Fermano, Gianluca Vecchi, sono i principali responsabili della flessione fatta registrare nella presente stagione dal movimento turistico a Porto San Giorgio: "I dati precisi relativi all’andamento ancora non li abbiamo – precisa Vecchi – per cui posso basarmi soltanto sull’esperienza personale e sullo scambio di informazioni avuto con i colleghi. Ne emerge che la stagione ha effettivamente segnato un calo rispetto all’anno scorso forse del 10%, ma per questo tireremo le somme a settembre". Il presidente degli albergatori spiega, poi che si è trattato di una stagione particolarmente difficile anche se il tempo è stato bellissimo, purtroppo però si è lavorato solo nei week end: "In particolare – precisa – ad agosto non è andata bene per colpa della mucillagine e di una cattiva informazione data sulla stessa, nel senso che è passato il messaggio che tutte le Marche avevano questo problema invece non era così. Alcuni comuni l’hanno avuta e altri no, come Porto san Giorgio la cui acqua era bellissima, invece è passato un messaggio sbagliato che ha fermato le richieste". Vecchi definisce l’attuale una stagione in chiaroscuro sulla cui flessione ha influito il carovita oltre alla mucillagine. Passando a parlare dei dati statistici che sono di grande importanza per una valutazione più precisa ed esaustiva del movimento turistico il presidente critica il fatto che la regione fornisca quelli compresi tra il primo gennaio e il 31 di agosto mentre più utile sarebbe avere ed esaminare quelli riferiti solo alla stagione estiva.

Da ultimo Vecchi riferisce del successo fatto segnare dall’iniziativa urban village che quest’anno era alla seconda edizione. L’evento consiste nel coinvolgere e unire diversi operatori e le loro strutture dando vita ad una sorta di maxi villaggio turistico, nel cui ambito realizzare eventi a scandire piacevolmente la quotidianità. Il turista viene accolto all’arrivo e poi seguirlo per l’intero periodo di permanenza: "l’iniziativa è molto apprezzata dai turisti che ce lo dicono in continuazione – riferisce Vecchi che è uno dei promotori –. Una bella iniziativa in cui credo fortemente, vedremo se il prossimo anno si riuscirà a mettere insieme tutte le varie sfaccettature in modo da ripresentarla".

Silvio Sebastiani