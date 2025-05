Turisti salvati in Giordania. “Alluvione nel deserto: sono stati brutti momenti”

Fermo, 7 maggio 2025 – Un cielo azzurro e intenso che si riflette sul deserto. È un attimo e tutto cambia e Petra somiglia all’inferno. È la sintesi della terribile alluvione in Giordania: circa duemila i turisti bloccati, ci sono state anche alcune perdite tra le persone che erano in visita ai luoghi più antichi.

Tra i visitatori che hanno vissuto una grande paura anche un gruppo di sedici fermani, arrivati da Porto San Giorgio, Fermo, Pedaso e Carassai, con l’agente di viaggi tra le più esperte, Betty Squadroni che, ancora in Giordania, racconta: "Eravamo sotto un cielo azzurro quando all’improvviso è cambiato tutto. Eravamo da qualche ora a Petra, dopo aver percorso il canalone a piedi dovevamo ancora attraversare altri due chilometri e saremmo stati nel cuore del sito dell’Unesco”.

Michela Borri, presidente del Cal, fa parte del gruppo e stava percorrendo un punto panoramico, lontana dal gruppo: "In pochi minuti l’acqua ci è arrivata alle ginocchia, abbiamo cercato di ripararci ma cadevano rocce, grandine, fango ovunque. È stato veramente brutto e abbiamo vissuto tre quarti d’ora veramente da incubo”.

Betty sottolinea che a colpire è stata proprio la rapidità con cui le condizioni meteo sono cambiate, con gli occhi pieni di sabbia e di vento: "Ci hanno messo al riparto i proprietari delle bancarelle che sono presenti lì, sono stati bravissimi, tutta la popolazione si è messa subito a disposizione. Hanno pensato prima ai turisti e poi a loro stessi, perché qui è di turismo che si vive. Quando la pioggia è diminuita si sono messi a ballare perché l’acqua qui non si vede mai. Resta la preoccupazione per le zone del sito che si teme si siano rovinate per la grande pioggia”.

Presto, con l’arrivo della polizia e della protezione civile, il gruppo si è riunito e tutti si sono rifugiati in una grotta, prima di riprendere il percorso: "Abbiamo potuto contare su Go Asia, aggiunge Betty, la Vela Azzurra, la mia agenzia, da anni collabora con i loro tour operator che ci hanno consentito di ricevere i soccorsi nell’immediato e di essere riportati in hotel in sicurezza, direttamente nella macchina della polizia”.

Petra è uno luogo più belli e fragili del mondo, la gente di lì ha dimostrato generosità e accoglienza, in un momento del tutto imprevedibile e rapidissimo. Ieri sera il rientro del gruppo in Italia, come da programma, con la fotografia di un luogo unico nel cuore, la bellezza di un popolo generoso e il sollievo di aver superato momenti di difficoltà, tutti insieme.