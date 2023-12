"Tutela dei diritti umani per educare i più giovani" Gli assistenti sociali sono una figura professionale fondamentale per la tutela dei diritti fondamentali della persona. Il 19° meeting annuale degli assistenti sociali del Fermano ha riunito medici, psicologi, magistrati, avvocati e assistenti sociali per fare rete e aiutare l'individuo e le famiglie.