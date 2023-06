Tutela del Made in Italy "Tramandare il sapere dei nostri artigiani E’ il valore aggiunto"

Non ha dubbi, l’imprenditore calzaturiero Diego Della Valle: "il Made in Italy è un valore aggiunto molto forte, che ci conferisce una leadership a livello mondiale ma dobbiamo utilizzarlo nel modo migliore, dobbiamo proteggerlo bene". Intervenuto a un talk promosso da Rcs Academy e Corriere della Sera su Fashion e Luxury, Della Valle ha invitato "a stare attenti a chi racconta il Made in Italy quando così non è, perché danneggia non tanto le grandi aziende, ma le piccole che su quel Made in Italy vivono e puntano. Abbiamo una leadership in questo settore e dobbiamo incentivarlo". Ma Della Valle pensa anche ai giovani: "Il costo d’ingresso in questo mondo non è così alto. Creando un sistema per cui i giovani abbiano aiuti per la loro attività, aggiungendoci l’attrattiva del Made in Italy, avremo messo a posto un bel pezzo di questo Paese". Cosa fare? "Creare le condizioni, e mi sembra che questo governo abbia voglia di farlo, per garantire un Made in Italy ‘puro’ alle aziende più piccole, quelle che quando vanno su certi mercati, senza marchi noti, né grandi mezzi, ma hanno una storia da raccontare e puntano sulla qualità dei loro prodotti. Dobbiamo fare in modo che il Made in Italy garantisca loro, nelle categorie merceologiche di riferimento, quel valore aggiunto che li rende migliori rispetto all’offerta di Paesi che non hanno il nostro know how". La tutela della filiera è determinante: "Le pmi sono il vero tessuto di questo Paese e richiamano alla responsabilità le grandi. La Tod’s ha tanti satelliti intorno, realtà di 70-100 dipendenti che, con noi, costruiscono i fenomeni di prodotto. Abbiamo una responsabilità verso di loro. Va protetto il sistema perché noi grandi abbiamo tutti capito che campiamo con la filiera produttiva della qualità delle pmi e questa deve funzionare". Una filiera che sta facendo i conti con un ricambio generazionale faticoso. "Occorre agire molto rapidamente – sollecita Della Valle, consapevole di questo aspetto - perché il mercato va molto veloce e c’è il rischio reale di perdere qualche pezzo di questa filiera se non si interviene con una modalità che tenga conto di quello che gli imprenditori sanno fare. Adesso è il momento di occuparsene bene, ed è innegabile che per noi è un momento irripetibile".

E si torna sempre lì, nella difficoltà di reperire figure che sostituiscano chi va in pensione: "Dobbiamo agire prima che diventi tardi perché - avverte l’industriale di Casette d’Ete - certe filiere quando finiscono, non rinascono più. Quando perdi l’esperienza di artigiani che lavorano in modo magistrale, quel mestiere viene ucciso. In questo, le aziende più importanti hanno una responsabilità, devono fare in modo che, anche quando non è pienamente conveniente, rimangano qui. Abbiamo il dovere di farlo. Come Tod’s, lo stiamo facendo: abbiamo un’azienda in cui lavorano giovani al primo mestiere assistiti da nostri calzolai che gli trasmettono il loro know how".

Marisa Colibazzi