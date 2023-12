Tutela dell’ambiente e sport: Montefortino punta sulle due ruote

Sport e turismo sostenibile, l’Amministrazione di Montefortino, ha già tracciato la rotta per un settore che negli ultimi anni ha visto l’area montana riscuotere molto interesse da parte dei visitatori. Alcuni progetti sono stati già ultimati e gli effetti sono stati già notati alla fine dell’estate, altri invece interesseranno l’avvio del nuovo anno. "Alcuni progetti di riqualificazione come il parco verde in località Colmartese – spiega il sindaco Domenico Ciaffaroni – sono stati già ultimati raccogliendo il positivo consenso dei turisti che hanno frequentato la zona, specie famiglie con bambini al seguito. Un progetto del valore di 180.000 euro che ha permesso di rimettere in servizio alcuni impianti rovinati dall’usura del tempo e realizzare una nuova area picnic comoda e funzionale. Altro servizio che sembra aver trovato consenso l’istallazione di un punto sosta attrezzato per le E-bike per un valore di circa 50.000 euro in prossimità dei giardini pubblici del paese. Sono molti gli appassionati delle due ruote del territorio, ma anche turisti in visita che guardano sempre con maggiore interesse a questo modello di turismo ambientale".

Alla luce di questi risultati l’Amministrazione ha avviato la progettazione di un’area attrezzata da cui far partire i vari sentieri.

"Abbiamo scelto il terreno ubicato in prossimità dell’incrocio che da un lato dirige alla gola dell’Infernaccio, dall’altro conduce al santuario della Madonna dell’Ambro - prosegue Ciaffaroni - Qui realizzeremo un parcheggio attrezzato provvisto di punto ristoro e impianto per la ricarica delle E-bike. I visitatori potranno comodamente parcheggiare e da qui scegliere dove andare, i sentieri sono molteplici, è possibile raggiunge ogni area del parco dei Sibillini. Costo dell’operazione circa 300.000 euro, contiamo di iniziare i lavori a primavera".

Alessio Carassai