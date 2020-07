Un intervento in un momento inopportuno, scorretto dal punto di vista giuridico e pericoloso da quello ambientale. A darne notizia è Saturnino Di Ruscio, responsabile regionale dipartimento territorio di Fratelli d’Italia, che spiega come i consiglieri regionali del Partito Democratico del Fermano abbiano presentato una proposta di modifica al Piano di tutela delle acque. Spiega Di Ruscio: "Il fatto che la Regione Marche, a...

Un intervento in un momento inopportuno, scorretto dal punto di vista giuridico e pericoloso da quello ambientale. A darne notizia è Saturnino Di Ruscio, responsabile regionale dipartimento territorio di Fratelli d’Italia, che spiega come i consiglieri regionali del Partito Democratico del Fermano abbiano presentato una proposta di modifica al Piano di tutela delle acque. Spiega Di Ruscio: "Il fatto che la Regione Marche, a consiliatura scaduta e prorogata dal Covid 19, vada a modificare il Piano di tutela delle acque stupisce, il dispositivo della proposta di deliberazione è comprensibile solo a pochi esperti, in parole semplici viene data la possibilità alle aziende private e pubbliche marchigiane che producono rifiuti liquidi (anche il percolato delle discariche?) di derogare alla normativa vigente e, invece di conferire in appositi impianti a ciò destinati ed autorizzati, di immetterli nella pubblica fognatura, naturalmente a determinate condizioni. Dal punto di vista della protezione dell’ambiente la norma non è proprio il massimo di quello che ci si possa aspettare da chi dell’ambiente ne fa una bandiera".

Secondo Di Ruscio il provvedimento lascia un’abnorme discrezionalità dell’applicazione della norma: "Sono le Autorità d’Ambito che stabiliscono chi e perché possa usufruire di tale ghiotta agevolazione. Mancano quei criteri e parametri oggettivi che la Regione stessa dovrebbe emanare affinché l’applicazione sia la stessa in tutto il territorio regionale. Ma quel che è peggio è che per giustificare la modifica della norma stessa nelle premesse si afferma che "nelle Marche esistono pochi impianti che svolgono attività di trattamento di rifiuti speciali liquidi, in realtà ce ne sono molti ed attrezzati anche nel territorio piceno mentre sono carenti quelli di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi industriali. L’intero provvedimento si basa sulla dichiarazione dei due consiglieri regionali, meglio ritirare la proposta e lasciare poi al nuovo consiglio regionale, tra tre mesi, la facoltà di mettere a punto il provvedimento, ove ce ne fosse realmente la necessità, attraverso un serio lavoro tecnico-giuridico".