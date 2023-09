Tutta la carica del baseball Il trionfo degli under 12

Una fantastica affermazione della squadra giovanile Under12 del PSE Baseball allenati da Mirco Cannella e Raydel Hechavarria, aiutanti Roberto Pistolesi e Raul Luca. Domenica contro i pari età dei Dolphins di Anzio (una delle città italiane vocate al Baseball grazie ai soldati americani che qui sbarcarono e qui rimasero e diffusero questo sport dal 1944) hanno ottenuto una straordinaria vittoria dando spettacolo con un sonoro 12 a 2 in soli 1 ora e 30. A tal punto dominanti che l’arbitro ha interrotto l’incontro dopo il quarto inning sul punteggio acquisito di 12 a 2, infatti le finali per regolamento si giocano al meglio dei 6 inning con massimo di 4 punti a inning, pertanto dato il punteggio i Dolphins non avrebbero potuto pareggiare o superare PSE Baseball anche ottenendo il punteggio massimo nel quinto e sesto inning. La PSE Baseball diretta da Ezio Sagripanti e Roberto Giudici è una società attenta al settore giovanile, che si prodiga per farli crescere in un ambiente sportivo e ricreativo nel vero senso etimologico della parola. Ecco l’elenco completo del PSE Baseball Under12 che ha vinto il torneo di Rimini : Baglioni Davide, Chierchia Alessandro, Facchino Andrea, Franceschelli Lorenzo, Gasparroni Leonardo, Hechavarria Ryan, Pezzullo Carlo, Orlandi Geremia, Pistolesi Pietro, Paglialunga Marco, Rotili Edoardo, Salvucci Matteo, Tofoni Mattia, Bonfili Marco , Kevin Luca, Scognamiglio Carlo Andrea. Coach: Mirco Cannella e Raydel Echavarria Accompagnatore: Roberto Pistolesi, Raul Luca.