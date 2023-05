‘Tutta l’energia dello sport’: venti associazioni protagoniste

Si terrà il 2 giungo nell’arco dell’intera giornata presso l’accogliente piazza Stazione di Piane di Montegiorgio, la seconda edizione di ‘Tutta l’energia dello sport’. Una manifestazione che già alla prima uscita aveva lasciato buone impressioni fra i partecipanti, tanto che quest’anno è stata ulteriormente migliorata. "L’idea è molto semplice e offre tre immediati riscontri tutti positivi – spiega l’assessore Michela Vita – far conoscere le numerose associazioni sportive che operano sul territorio, alcune delle quali magari poco conosciute ai residenti stessi; creare occasioni di socializzazione, e infine consentire ai residenti di valutare un’attività fisica congeniale perché fare sport rappresenta anche una buona occasione di benessere fisico e prevenzione".

L’iniziativa vedrà impegnate una ventina di società sportive: Club del Cinghiale; Golf, Tignum, Circolo Tennis, Podistica Lattanzi, Il Dojo, Nuova Era, Ippovia del Tenna, M&G Scuola Pallavolo, Viarum, Associazione Tiro alla Fune, Danza & Arte, Xtreme bike, Hg Cycling e molte altre che offriranno l’opportunità di conoscere sport tradizionali come calcio, volley, tennis, ciclismo, ma anche danza, tiro di precisione, golf, equitazione e non solo. Grazie alla collaborazione fra Comune e Pro Loco, è stato anche allestito stand degustazione dove sarà possibile prenotare un cestino pic-nic a base di prodotti locali: galantina, affettati, insalata russa, primi piatti, carne fredda, olive all’ascolana, patatine e hotdog (per prenotazione cestino rivolgersi al numero 351-6127600). A questo si aggiungeranno due passeggiate ambientali: la prima partirà alle 9 lungo il fiume Tenna seguendo il sentiero di ‘Viarum’, la seconda invece partirà alle 16,30 e sarà una camminata a 6 zampe infatti, conduttore e cane saranno seguiti dall’addestratore Pierpaola Pochi.

a.c