Tutte le priorità del questore Di Clemente "Costa e spaccio, serve più prevenzione"

di Fabio Castori

"Ho tutti i dossier sul tavolo e voglio conoscere ogni problematica del territorio, perché il nostro compito più importante è quello di prevenire reati e criticità. Conosco in parte i problemi del Fermano e le priorità saranno la costa e il traffico di droga che ci gira intorno". Si è presentato così, nel giorno del suo insediamento, il nuovo questore, Luigi Di Clemente e la sua parola d’ordine è stata prevenzione: "La repressione è la sconfitta delle attività preventive e deve essere l’ultimo mezzo da utilizzare per garantire la sicurezza della comunità". Ed è proprio sul fronte prevenzione che Di Clemente ha annunciato che questi suoi primi giorni saranno dedicati proprio alle problematiche della riviera: "Durante il mio mandato svilupperemo una serie di attività che riguarderanno la costa, la movida estiva, i giovani e i controlli, in particolare sotto il profilo dei provvedimenti amministrativi. L’attenzione sarà focalizzata anche sulla lotta alla violenza di genere. La cultura e la sensibilità attorno a questi temi è molto alta e saranno uno dei fari quotidiani del nostro lavoro".

Molisano di origine, 58 anni, Di Clemente arriva dall’Ufficio centrale ispettivo di Roma e precedentemente dalla questura di Genova dove ha ricoperto il ruolo di vicario del questore. Medesimo ruolo lo ha ricoperto presso la questura di Ravenna e di Ancona. Di Clemente, però ha un passato operativo che lo ha visto prestare servizio nella Criminalpol, nel Servizio centrale operativo di Roma e nelle squadre mobili di Campobasso, di Agrigento e di Ancona. Nel periodo marchigiano ha risolto il caso di Rossella Goffo, funzionaria della Prefettura scomparsa nel 2010, le cui ossa furono ritrovate dopo mesi nell’ascolano: il caso fece scalpore perché fu uccisa per mano dell’ex amante, poliziotto della questura di Ascoli Piceno. Di Clemente ha gestito servizi di ordine pubblico in Val di Susa, durante le proteste dei No-Tav, ed in Sicilia presso il campo profughi di Mineo.

Nel 2015 ha diretto il commissariato di polizia di Rho-Pero, dove è stato responsabile della sicurezza dell’Expo di Milano. Al termine della sua presentazione Di Clemente ha tenuto a specificare una cosa a suo avviso importante: "La questura appartiene alla comunità. È vero, noi ci lavoriamo, ma la questura è dei cittadini". Un’affermazione che sa tanto di invito alla gente a collaborare per creare una potente sinergia con le forze dell’ordine.