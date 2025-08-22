Tutti a scuola, ora i plessi si rifanno il trucco

In vista dell’avvio del nuovo anno scolastico sono in corso numerosi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria negli edifici scolastici comunali. I lavori riguardano, in particolare, l’installazione di nuove attrezzature, la messa in sicurezza degli spazi e la sistemazione di nuovi arredi per garantire spazi e ambienti sempre più accoglienti, funzionali e sicuri per studenti, docenti e per tutto il personale scolastico. L’Amministrazione comunale ha sottolineato l’importanza di tali interventi che permettono di offrire edifici scolastici sempre più moderni e spazi educativi di qualità che possano favorire il benessere e la crescita delle nuove generazioni. I lavori, in corso d’opera e in fase di avvio, sono stati programmati durante l’estate per minimizzare i disagi e permettere il relativo completamento in tempo utile per l’inizio delle lezioni. In particolare, si interverrà per la sistemazione degli spazi esterni del giardino della scuola dell’infanzia Borgo Costa con erba sintetica per 45mila euro. Sono previsti, inoltre, ulteriori interventi in altri plessi scolastici comunali per un totale di 35mila euro. Nel dettaglio, saranno installati sette condizionatori in altrettante aule della scuola materna Rosselli per migliorare il confort della struttura; i locali della cucina dell’asilo nido comunale saranno adeguati funzionalmente in relazione a nuove attrezzature di prossima installazione; nella scuola elementare De Amicis sarà rimossa una vecchia canna fumaria in disuso e nella scuola materna Rosselli si procederà alla manutenzione della pavimentazione di alcuni locali interessati da lavori edili. Inoltre, per il nido "Piccoli Passi" saranno acquistati dei lettini, giochi e materiali per le attività educative e nuove divise per il personale mentre nella scuola dell’infanzia Borgo Rosselli saranno installati nuovi arredi per permettere l’istituzione di una nuova sezione Montessori. Il nido "Piccoli Passi" sarà interessato anche dalla sostituzione dell’impianto da cucina con uno nuovo. Infine i plessi scolastici, dove necessario, saranno interessati da lavori di tinteggiatura e piccoli ripristini.

Novità anche sul fronte dei contenuti. . Alla riapertura dell’anno scolastico, la piattaforma ministeriale Unica accoglierà un’area interamente dedicata all’IA. Qui le scuole potranno: consultare progetti già realizzati; generare checklist automatiche predisposte dal Ministero. L’obiettivo è rilevare le difficoltà di apprendimento degli studenti, fornendo al docente strumenti per interventi mirati. La valutazione finale sarà affidata all’Invalsi, con un confronto tra le classi coinvolte nella sperimentazione e quelle tradizionali. In caso di risultati positivi, l’estensione a tutte le scuole è prevista dal 2026.