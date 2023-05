Tutti a scuola senza zaino Si parte alla Pennesi

La primaria ‘Pennesi’, dell’IC ‘Rita Levi Montalcini aderente alla Rete Senza Zaino, da ieri ha aperto le porte al ‘Senza Zaino Week’: una settimana in cui i bambini ‘vanno a scuola di diritti’. Il Senza Zaino Day è stato organizzato dalla responsabile del plesso e del metodo, Roberta Ciferri, con le colleghe, in eventi laboratoriali in cui al centro c’è il concetto: ‘Democrazia, non violenza, è pace’ per essere educati alla cittadinanza e all’esercizio della democrazia. ‘Noi siamo il Mondo’ è lo slogan dello striscione affisso a scuola, intorno al quale le docenti hanno declinato esperienze, attività, sempre con spirito comunitario e promuovendo l’autonomia dei bambini. "Diritto al gioco, ad avere un’istruzione, allo sport, al benessere e alla salute, ad avere una famiglia: ogni giorno i bambini delle 16 classi della nostra scuola – spiegano dalla ‘Pennesi’ – fanno esperienze intorno a questi temi, con laboratori guidati da docenti e, attraverso la Banca del Tempo, da esperti del territorio".

Gli alunni hanno incontrato i Teatri del Mondo, si sono immersi nel magico modo colorato dei clown con Magicabula e lo yoga della risata, con i volontari di Legambiente acquisiscono informazioni sull’ambiente, nozioni di base per il primo soccorso con i militi della Croce Verde ma anche le rime col ‘rimaiolo’ Vespasiani. Grazie a Librinfesta, alcuni momenti saranno dedicati al Baule delle Storie, colorando 20 metri di cielo e con un flash mob leggeranno la poesia di Rodari ‘Il cielo è di tutti’. E ancora, scuola di musica con la Lizard e Archi in Villa; incontreranno esperti del Circolo Tennis, di Marche in Movimento, di Volley e del progetto Mindfulness, per momenti in cui sport e riflessione diventano sinonimo di gioco, rispetto, condivisione e sana competizione. Infine, venerdì, ogni alunno starà a scuola con un familiare.